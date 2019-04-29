Жительница Тульской области ограбила мужчину-инвалида

СЕГОДНЯ 09:56 2019-04-29T09:56:04+03:00

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Суд вынес обвинительный приговор ранее судимой 30-летней жительнице Белевского района. Она признана виновной в грабеже.

Как сообщили в прокуратуре Тульской области, в январе 2018 года женщина находилась в доме мужчины-инвалида, который в связи с перенесенным заболеванием ограничен в движениях. Дама потребовала у него деньги, но потерпевший не отдал. Он сложил имеющиеся у него четыре купюры по 2000 рублей и взял их в правую руку, вместе с костылем, при помощи которого он передвигается по дому.

Тогда раздосадованная осужденная толкнула мужчину рукой, он упал на пол. Женщина наступила ему на руку, похитила 8000 рублей, а после в другой комнате забрала с полки мобильник.

Ущерб составил 8653 рубля.

Приговором суда жительнице Тульской области назначено наказание в виде 2 лет 4 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил. Ущерб потерпевшему женщина не возместила.

ИСТОЧНИК KP.RU