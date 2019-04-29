Алексей Дюмин принял тулячку, которая обратилась к нему во время объезда города

СЕГОДНЯ 09:41 2019-04-29T09:41:47+03:00

По вопросам, озвученным во время личного приема, проведут проверки

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27 апреля Алексей Дюмин принял тулячку, которая обратилась к нему во время субботнего объезда города. Женщина рассказала, что строительная компания рядом с ее домом по улице Пузакова возводит девятиэтажный дом.

Застройщик проводит строительные работы с нарушением уровня шума, а пыль оседает на ее дом и земельный участок.

Губернатор поручил провести соответствующую проверку и проинформировать заявительницу о результатах.

Тулячка также сообщила, что ее брату - участнику боевых действий - положено новое комфортное жилье, но в его получении отказывают. Глава региона поручил разобраться в этом вопросе.

ИСТОЧНИК KP.RU