2019-04-29T09:47:10+03:00
Общество

1 мая в Туле пройдет велопробег

Затем велосипедисты наведут порядок на Демидовском карьере
Мария ВЛАСОВА
Поделиться:
Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

1 мая в Туле пройдет велопробег. Сбор участников - в 11.30, старт колонны на площади Ленина - в 12.00. Финиширует велопарад в ЦПКиО им. Белоусова.

После велопробега туляков приглашают принять участие в ВелоСубботнике.

Сразу после финиша около «Велогаража» в Ликерке-Лофт будет проведен инструктаж.

После чего организованной группой велосипедисты доедут до Демидовского карьера, чтобы навести там порядок.

Инвентарь для уборки будет предоставлен.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле привлекли к ответственности 39 водителей за пьяное вождение
Тульские фонтаны заработают 1 мая
К купальному сезону 2019 в Туле оборудуют восемь пляжей
Телефонное мошенничество: житель Самарской области обманом похищал деньги с банковских карт туляков
26 мая Тула присоединится к Всероссийскому велопараду
Возле тульского драмтатра высадят 40 кустов бересклета и спиреи иволистой
В Туле директор коммерческой организации недоплатил в бюджет более 106 млн рублей
Житель Орла пойман на продаже наркотиков в Тульской области
ДТП на Станиславского в Туле создало пробку
За неделю в Туле произошло 143 ДТП
В Новомосковске «Киа Спектра» сбила пешехода
На Рязанской в Туле "Дастер" столкнулся с мотоциклом
В Туле с начала года отремонтировали более 25,5 тысяч кв м дорог
Туляки все чаще пользуются "безналом" в транспорте
Более 100 водоемов не пригодны для купания в Туле
Жительница Тульской области ограбила мужчину-инвалида
Алексей Дюмин принял тулячку, которая обратилась к нему во время объезда города
29 апреля в Туле будет ограничено движение
Погода в Туле 29 апреля: переменная облачность и плюс 11 градусов
Тульские десантники лучше всех готовят блюда полевой кухни
Жительница Богородицка, убившая своего маленького сына, отправится за решетку на 12 лет