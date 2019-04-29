1 мая в Туле пройдет велопробег
Затем велосипедисты наведут порядок на Демидовском карьере
Фото: Алексей ФОКИН
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1 мая в Туле пройдет велопробег. Сбор участников - в 11.30, старт колонны на площади Ленина - в 12.00. Финиширует велопарад в ЦПКиО им. Белоусова.
После велопробега туляков приглашают принять участие в ВелоСубботнике.
Сразу после финиша около «Велогаража» в Ликерке-Лофт будет проведен инструктаж.
После чего организованной группой велосипедисты доедут до Демидовского карьера, чтобы навести там порядок.
Инвентарь для уборки будет предоставлен.
ИСТОЧНИК KP.RU