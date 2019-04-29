2019-04-29T09:29:03+03:00
Общество

29 апреля в Туле будет ограничено движение

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Из-за проведения работ по благоустройству в Туле будет запрещено движение и парковка транспортных средств с 20:00 29 апреля до 4:00 30 апреля по проезду Тимирязева.

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения будут введены следующие ограничения:

- запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

29.04.2019 с 00:00 до 22:00 на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского на участке от ул. Советская до Садового пер., в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской, по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской, по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской, по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена, по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской, по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской, по ул. Староникитской на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской;

- ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме городского пассажирского транспорта:

29.04.2019 с 18:00 до 20:00 по пр. Ленина на участке от ул. Советской до Пушкинской;

- ограничено движение всех видов транспортных средств:

а) 29.04.2019 с 20:00 до 22:00 по пр. Ленина на участке от ул. Советской до Пушкинской;

б) 29.04.2019 с 18:00 до 22:00 на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского на участке от ул. Советская до Садового пер., в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской, по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской, по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена, по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской, по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской, по ул. Староникитской на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской.

На период вводимых ограничений движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененным схемам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Туле привлекли к ответственности 39 водителей за пьяное вождение
Тульские фонтаны заработают 1 мая
К купальному сезону 2019 в Туле оборудуют восемь пляжей
Телефонное мошенничество: житель Самарской области обманом похищал деньги с банковских карт туляков
26 мая Тула присоединится к Всероссийскому велопараду
Возле тульского драмтатра высадят 40 кустов бересклета и спиреи иволистой
В Туле директор коммерческой организации недоплатил в бюджет более 106 млн рублей
Житель Орла пойман на продаже наркотиков в Тульской области
ДТП на Станиславского в Туле создало пробку
За неделю в Туле произошло 143 ДТП
В Новомосковске «Киа Спектра» сбила пешехода
На Рязанской в Туле "Дастер" столкнулся с мотоциклом
В Туле с начала года отремонтировали более 25,5 тысяч кв м дорог
Туляки все чаще пользуются "безналом" в транспорте
Более 100 водоемов не пригодны для купания в Туле
Жительница Тульской области ограбила мужчину-инвалида
Алексей Дюмин принял тулячку, которая обратилась к нему во время объезда города
1 мая в Туле пройдет велопробег
Погода в Туле 29 апреля: переменная облачность и плюс 11 градусов
Тульские десантники лучше всех готовят блюда полевой кухни
Жительница Богородицка, убившая своего маленького сына, отправится за решетку на 12 лет