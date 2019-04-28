2019-04-28T17:13:07+03:00
Общество

Тульские десантники лучше всех готовят блюда полевой кухни

Анна ЖУКОВА
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В Туле прошел заключительный этап соревнования воздушно-десантных войск «Армейский запас», проводимого в рамках Армейских международных игр-2019. В конкурсе приняло участие более 160 военнослужащих соединений и воинских частей ВДВ из Тулы, Пскова, Иваново, Новороссийска, Улан-Удэ, Ульяновска, Камышина и Уссурийска.

Десантники соревновались в разборке и сборке автомата АК-74, отработке норматива по РХБЗ «Надевание общевойскового защитного комплекта в виде комбинезона», в ручной закачке нефтепродуктов в порожнюю бочку объемом 50 л., ее транспортировке и подъему на автомобиль. Кроме того, этапы эстафеты включали в себя соревнования по среднему ремонту вещевого имущества и показное приготовление пищи в полевых условиях.

Но изюминкой конкурса стало приготовление блюд армейской кухни участниками и гостями конкурса. На суд авторитетной судейской коллегии были представлены солянка сборная мясная, каша рисовая рассыпчатая, салат купеческий, морс брусничный. Все блюда были оценены по достоинству и получили высокие оценки.

Первое место заняли тульские десантники. Вторыми стали гвардейцы-десантники из Иваново, призовую тройку замкнула команда, представляющая десантно-штурмовое соединение из Пскова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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