Жительница Богородицка, убившая своего маленького сына, отправится за решетку на 12 лет

СЕГОДНЯ 15:30 2019-04-28T16:45:36+03:00

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Следствием и судом установлено, что утром 20 января 2018 года 40-летняя женщина выпивала у себя дома, в квартире на ул. Комсомольской. Там же находились её муж и их малолетний сын.

Вскоре женщина поругалась с супругом. Муж пригрозил ей разводом, после чего покинул квартиру. Однако женщина продолжила выпивать. В это время к ней подошел её сын и попросил дать ему сладостей. Вместо этого горе-мать ударила его по голове, от чего ребенок упал и заплакал. Это разозлило женщину еще больше, и она продолжила избивать сына, пока тот не перестал дышать.

После этого она перенесла тело ребенка в соседнюю комнату, куда не заходила до приезда сотрудников полиции 23 января 2018 года.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

ИСТОЧНИК KP.RU