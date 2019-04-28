Пожар на кладбище в Алексине уничтожил два десятка могил

СЕГОДНЯ 12:35 2019-04-28T16:30:58+03:00

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Как стало известно, 23 апреля в 15:10 произошло возгорание травы на ул. Стопкино в Алексине. К месту происшествия незамедлительно были направлены четыре пожарных расчёта. В результате пожара сгорело порядка 20 могил близлежащего кладбища.

Глава администрации г. Алексина Павел Федоров прокомментировал ситуацию:

- Был поджог сухой травы на поле, прилегающему к кладбищу. Территория, откуда началось горение, находится в частной собственности. К сожалению, огонь перекинулся на окраину муниципального кладбища. Выгорела площадь в 120-150 квадратных метров. Под ударом огня оказались порядка 30 могил — в основном там, где сухая трава была очень высокой.

В понедельник будет решаться вопрос о привлечении собственника к ответственности. Также глава муниципалитета дал распоряжения муниципальным службам, чтобы они окосили потенциально опасные территории в районе кладбища.

ИСТОЧНИК KP.RU