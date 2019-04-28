2019-04-28T11:14:53+03:00
Общество

Алексей Дюмин поручил привести в порядок Баташевский сад в Туле

Анна ЖУКОВА
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27 апреля Алексей Дюмин и Евгений Авилов проинспектировал благоустройство мест общественного отдыха в областном центре.

Первым стал сквер «Тульское чаепитие». Здесь в конце 2017 года на средства Фонда «Перспектива» были установлены 8 композиционных элементов в стиле филимоновской игрушки.

Губернатор обратил внимание Евгения Авилова на то, что, поскольку сквер располагается рядом с проезжей частью, вокруг необходимо установить декоративные ограждения.

Также Алексей Дюмин осмотрел сквер «Октябрьский». В прошлом году в ходе объезда города глава региона поручил администрации Тулы благоустроить сквер. Сегодня – это одно из любимых мест отдыха жителей тульского Заречья. В сквере работает фонтан и современная детская карусель. Губернатор поручил администрации города организовать музыкальное сопровождение карусели, провести дополнительное озеленение сквера и регулярно проводить детские культурные мероприятия.

Затем Алексей Дюмин проинспектировал состояние Баташевского сада. Жители поделились с главой региона идеями по благоустройству территории: нужно больше лавок, есть необходимость в организации пунктов общепита, установке декоративных объектов.

Губернатор отметил, что сад нуждается в комплексном благоустройстве, и поручил заместителю министра природных ресурсов и экологии Тульской области Андрею Журавлеву совместно с администрацией города проработать вопрос очистки лесного массива и развития парковой инфраструктуры.

«Туляки любят здесь гулять, заниматься спортом, поэтому в Баташевском саду необходимо обеспечить для этого все условия. Жителям нужны обустроенные дорожки, уютные беседки, пункты питания. Необходимо в ближайшее время сделать первые шаги в этом направлении», - сказал Алексей Дюмин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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