Алексей Дюмин поздравил православных верующих с Пасхой
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«Уважаемые священнослужители Тульской митрополии!
Дорогие жители Тульской области!
Поздравляю вас со Светлым Христовым Воскресением!
Праздник Пасхи олицетворяет лучшее, что есть в каждом из нас, – любовь к ближнему, милосердие, сострадание и человеколюбие. Он вдохновляет нас на благие дела, служит укреплению мира и согласия в обществе.
Пусть в эти светлые дни ваши сердца будут наполнены теплотой и любовью. Берегите друг друга, заботьтесь о своих родных и близких.
От всей души желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, успехов во всех добрых начинаниях!», - говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU