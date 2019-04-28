В Тульской области водитель «Киа» влетел в столб: пострадали трое подростков

СЕГОДНЯ 09:09 2019-04-28T00:11:04+03:00

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ДТП произошло 27 апреля в 13:20 на 132-ом километре трассы М2 «Крым», в Заокском районе.

Водитель автомобиля «Киа Соренто», 69-летний мужчина, предположительно не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

В результате аварии водитель автомобиля «Киа» и трое несовершеннолетних пассажиров, которые в момент происшествия были пристегнуты ремнями безопасности, 13-летний и 15-летний мальчики, а также 18-летняя девушка, госпитализированы с различными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU