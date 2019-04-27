В дни празднования Пасхи до тульских кладбищ будут пущены дополнительные автобусы

СЕГОДНЯ 17:00 2019-04-27T15:25:46+03:00

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Чтобы тулякам было удобнее добираться до кладбищ в дни предшествующие и последующие празднику Пасхи, в областном центре будут пущены дополнительные муниципальные автобусы на маршруты 13, 16, 18, 13А, 1, а также маршрутки № 37.

28 апреля в период с 06:30 до 16:00 автобусы будут ходить до Кладбищ в режиме «экспресс» и «полуэкспресс».

Для оказания помощи пассажирам при посадке в автобусы на линии будет дежурить 21 сотрудник МКП «Тулгорэлектротранс».

Кстати, в период проведения Крестного хода, 27 апреля, городской транспорт будет ходить до 24:00.

ИСТОЧНИК KP.RU