Алексей Дюмин: «Парк «Патриот-Тула» должен стать центром не только патриотического воспитания, но и семейного досуга»

СЕГОДНЯ 14:50 2019-04-27T14:50:51+03:00

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26 апреля Губернатор Алексей Дюмин посетил парк «Патриот-Тула». Его строительство началось в прошлом году. Тульская область – первый регион, который начал реализацию подобного масштабного проекта по аналогии с федеральным парком «Патриот» в Московской области.

Докладывая о ходе работ, руководитель проекта Дмитрий Ситников отметил, что в настоящее время завершено строительство 1-й очереди. На территории парка построен конгресс-центр, смонтировано 4 тенто-мобильных укрытия (ТМУ), оборудованы уличное кафе и детская игровая площадка, продолжается озеленение. Все работы проводятся за счёт внебюджетных средств.

Глава региона осмотрел конгресс-центр, предназначенный для проведения совещаний, круглых столов и торжественных собраний. На первом этаже конгресс-центра ведется обустройство фирменного магазина «Военторг». На втором этаже - актовый зал, оснащенный мультимедийным оборудованием, на третьем – конференц-зал.

Заместитель министра природных ресурсов и экологии Тульской области Андрей Журавлев рассказал, что инфраструктуру парка планируется передать в оперативное управление ГУ ТО «Тульские парки». Задачей учреждения станет организация спортивного, военно-патриотического, культурного и семейного досуга. Ведется набор специалистов для проведения этой работы и обслуживания парка.

8 мая состоится торжественная церемония открытия парка «Патриот-Тула». Весь день будут проводиться культурные мероприятия, показы фильмов, состоится концерт Дениса Майданова. Праздник завершится фейерверком. Более того, развлекательные мероприятия будут проходить на протяжении всех майских праздников. Алексей Дюмин поручил довести информацию об этих мероприятиях до жителей.

Губернатор осмотрел установленные в парке тенто-мобильные укрытия, в которых разместятся временные и постоянные экспозиции. В день открытия в них будет размещена выставка, посвященная истории тульского края, а также выставка «Военная техника: история и современность» и симуляторы виртуальной реальности. В других ТМУ организован музей ретро автомобилей, мотоциклов и центр военно-тактических игр с уникальной штурмовой полосой препятствий.

В настоящее время с инвесторами прорабатывается возможность создания на территории парка стрелкового комплекса в рамках 2-й очереди строительства. Губернатор обратил внимание на необходимость рачительного использования привлеченных средств.

Алексей Дюмин предложил совместно с министерством культуры проработать вопрос наполнения парка мероприятиями для всей семьи, в том числе в рамках Года театра.

«Для нас парк – это центр не только военно-патриотического воспитания, но и семейного досуга. Наша задача – сделать его точкой притяжения для людей всех возрастов», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Глава региона также осмотрел кафе и детскую площадку. Работы по благоустройству территории парка завершатся уже 1 мая.

«Парк «Патриот-Тула» – важный объект для города и всего региона. Нужно сделать всё, чтобы он оправдал ожидания жителей», - подчеркнул Алексей Дюмин.

Губернатор передал парку два автомобиля УАЗ-Патриот для нужд сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU