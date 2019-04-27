Тула стала первым городом Международного мотомарша «Дороги Победы на Берлин»
26 апреля в Москве на Поклонной Горе дан старт юбилейному V Международному мотомаршу «Дороги Победы на Берлин», посвященному 74-й годовщине Великой Победы. Инициатором акции стали Межрегиональная общественная организация «Ночные волки» и руководитель одноименного мотоклуба Александр Залдостанов (Хирург).
В ходе остановки в Туле Александр Залдостанов презентовал школьникам и студентам свой фильм «Русский Реактор» и пообщался с ними.
Затем участники мотомарша вместе с министром молодежной политики Тульской области Юлией Вепринцевой возложили цветы к памятнику героическим защитникам Тулы в 1941 году на площади Победы.
Александр Залдостанов сообщил, что Тула стала первым городом мотопробега. Далее маршрут пройдет через Вязьму, Смоленск, Брест, Варшаву, Прагу и 9 мая завершится в Берлине. В Трептов-парке мотоциклисты пронесут Знамя Победы и возложат цветы и свечи к памятнику Воину-освободителю.
Принять участие в мотомарше могут все желающие на мотоциклах и автомобилях. Протяженность маршрута - более 6 000 км.
ИСТОЧНИК KP.RU