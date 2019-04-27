1 мая в «Тульских парках» откроется первый театральный сезон

СЕГОДНЯ 12:00 2019-04-27T09:37:40+03:00

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1 мая в Центральном, Комсомольском и Пролетарском парках Тулы на 15 интерактивных площадках стартуют интересные и разнообразные театральные постановки.

Самая насыщенная программа ждёт гостей ЦПКиО им. П.П. Белоусова. На эстраде выступят артисты, иллюзионисты, аниматоры. Юных туляков наверняка удивит шоу мыльных пузырей. Изюминкой праздника станет выступление театра «Контур» и Фрикшоу от «Русского Голливуда». Впервые на центральной аллее будет организовано шоу мимов на гироскутерах.

В детском городке будет работать интерактивный театр.

Большой круг станет местом проведения театральной реконструкции и мастер-классов по современным танцевальным стилям. На ротонде будет организован вечер мюзиклов.

ИСТОЧНИК KP.RU