«Ясная Поляна» приглашает туляков на велоэкскурсии
Музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает туляков и гостей города на велоэкскурсии по любимым местам пеших и верховых прогулок Л.Н. Толстого.
Экскурсии будут проходить в хорошую погоду с мая по сентябрь.
Попасть на велоэкскурсию можно будет со среды по воскресенье с 10:30 до 16:00 в группах от 3 до 12 человек.
На ваш выбор - два маршрута разной сложности – 6 км и 10 км. Продолжительность экскурсии - 1 ч. 40 мин. - 2 ч. 40 мин. Велосипед можно взять напрокат или же приехать на своём.
Для организованных групп от 5 человек экскурсия может быть проведена в любое время с понедельника по пятницу. Обязательна предварительная запись по телефону: 8 953 438 03 07.
Старт/финиш – от Риги. Сбор производится за 15 минут до начала экскурсии. Возрастные ограничения – 6 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU