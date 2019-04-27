«Ясная Поляна» приглашает туляков на велоэкскурсии

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-27T09:34:07+03:00

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Музей-усадьба «Ясная Поляна» приглашает туляков и гостей города на велоэкскурсии по любимым местам пеших и верховых прогулок Л.Н. Толстого.

Экскурсии будут проходить в хорошую погоду с мая по сентябрь.

Попасть на велоэкскурсию можно будет со среды по воскресенье с 10:30 до 16:00 в группах от 3 до 12 человек.

На ваш выбор - два маршрута разной сложности – 6 км и 10 км. Продолжительность экскурсии - 1 ч. 40 мин. - 2 ч. 40 мин. Велосипед можно взять напрокат или же приехать на своём.

Для организованных групп от 5 человек экскурсия может быть проведена в любое время с понедельника по пятницу. Обязательна предварительная запись по телефону: 8 953 438 03 07.

Старт/финиш – от Риги. Сбор производится за 15 минут до начала экскурсии. Возрастные ограничения – 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU