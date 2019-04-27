В Туле на Пасху будет ограничено движение

СЕГОДНЯ 09:28 2019-04-27T09:28:52+03:00

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В связи с празднованием Пасхи в Туле будет ограничено движение, а также запрещены остановка и стоянка всех видов транспорта.

27 апреля с 20:00 до 00:00 по ул. Л. Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина;

28 апреля с 09:00 до 18:30 по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Первомайской, по ул. Л.Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина, на площади Ленина.

28 апреля с 00:00 до 16:30 по ул. Староникитской, по ул. Оборонной на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе, по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота на ОАО «Тулачермет» (9-й км).

28 апреля с 00:00 до 03:00 и с 15:00 до 18:30 по ул. Л.Толстого на участке от ул. Тимирязева до пр. Ленина;

28 апреля с 16:00 до 18:30 по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. ой на площади Ленина.

28 апреля с 05:00 до 16:30 по ул. Староникитской, по ул. Оборонной на участке от ул. Староникитской до Новомосковского шоссе, по Новомосковскому шоссе от ул. Оборонной до поворота на ПАО «Тулачермет» (9-й км).

С 08:00 до 15:00 ограничат также движение по ул. Киреевской на участке от Щекинского шоссе до ул.Чекалина.

В целях обеспечения потребности населения в пассажирских перевозках в дни предшествующие и последующие Дню Пасхи будет организовано привлечение дополнительных единиц транспорта на муниципальные автобусные маршруты: 13, 16, 18, 13А, 1, а также автобусы № 37, осуществляющие транспортную работу по нерегулируемому тарифу.

В период проведения Крестного хода 27 апреля работа городского пассажирского транспорта будет осуществляться до 24:00 в полном объеме в соответствии с утвержденным расписанием движения.

28 апреля в период с 06:30 до 16:00 будет организовано движение автобусов до Кладбища в режиме «экспресс» и «полуэкспресс». Для обеспечения данного мероприятия будет привлечено дополнительно 31 единица автобусов. Для оказания помощи пассажирам при посадке в автобусы будут привлечены 21 сотрудник МКП «Тулгорэлектротранс».

В период прохождения молитвенного шествия по пр. Ленина с 16:00 до 18:30 движение всех видов транспорта будет запрещено на участке от ул. Советской до ул. Первомайской. В связи с этим движение пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме в соответствии с постановлением администрации города Тулы от 04.04.2019 № 1087 «Об организации движения транспорта в период прохождения религиозных праздников 28.04.2019».

ИСТОЧНИК KP.RU