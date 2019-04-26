2019-04-26T17:26:09+03:00
Общество

Погода в Туле 27 апреля: дождь и +27 градусов

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Виктория ЯКУШИНА
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27 апреля 2019 года, в Туле и Тульской области прогнозируется переменная облачность.

Местами небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Метеоинфо – до 1мм).

Ветер переменный. Порывы его будут достигать 3-8 м/с.

Температура воздуха по области ночью +8…+13°С, днем +22…+27°С.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст..

Метеорологическая дальность видимости - 7000 м, во время осадков – 5000 м.

ИСТОЧНИК KP.RU

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