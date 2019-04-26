2019-04-26T17:24:14+03:00
Общество

Тульские школьники соревновались в знаниях по бионике

Учащиеся 6 и 7 классов приняли участие в инжиниринг-квесте
Виктория ЯКУШИНА
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В Городском центре развития и научно-технического творчества детей и юношества состоялось традиционное заседание клуба интеллектуальных игр «Феникс».

88 школьников в составе десяти команд знатоков из тульских центров образования № 2, 20, 27, 36, 42, 58 приняли участие в инжиниринг-квесте «Бионика».

Бионика – это наука об использовании в технике, архитектуре и дизайне знаний о конструкции и форме, принципах и технологических процессах живой природы, возникшая на стыке кибернетики, биофизики, инженерной психологии.

Интеллектуальные задания были посвящены чудесам природы, вдохновившим на создание изобретений инженеров, дизайнеров и архитекторов.

Юные знатоки решали кроссворды, разгадывали загадки бионики, отгадывали содержимое «чёрного ящика».

Самой молодой в истории Клуба знатоков стала команда «Дети Галактики» 2 класса центра образования №42. Ребята сумели опередить своих старших соперников в некоторых состязаниях.

В финал инжиниринг-квеста вышли четыре команды, которые получили задания, подсказки и ключи к поиску «клада».

Лучшей стала команда знатоков «Омега» (МБУДО «ГЦРиНТТДиЮ», МБОУ «ЦО №2») добывшая главный сладкий приз и заслужившая кубок победителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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