2019-04-26T17:23:29+03:00
Общество

1 Мая в Туле вводится ограничение движения транспорта

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тул
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В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня весны и труда 1 Мая, в целях обеспечения безопасности дорожного движения будут введены ограничения.

1. Запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств 01.05.2018 с 00:00 до 14:00 на площади Ленина, Крестовоздвиженской площади, по ул. Менделевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской, по ул. Ф.Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, по ул. Советской на участке от ул. Тургеневской до ул. Ф.Энгельса, по проспекту Ленина на участке от ул. Советской до ул. Агеева, по ул. Пушкинской на участке от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина, в Пушкинском проезде.

2. Ограничено движение всех видов транспортных средств 01.05.2019 с 9:30 до 14:00 на площади Ленина, Крестовоздвиженской площади, по ул. Менделевской на участке от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской, по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской, по ул. Ф.Энгельса на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской площади, по ул. Советской на участке от ул. Тургеневской до ул. Ф.Энгельса, по проспекту Ленина на участке от ул. Советской до ул. Агеева, по ул. Пушкинской на участке от ул. Ф. Энгельса до пр. Ленина, в Пушкинском проезде.

На период вводимых ограничений движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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