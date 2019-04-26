Почти 24 тысяч туляков-должников ограничены в выезде за границу

СЕГОДНЯ 17:12 2019-04-26T17:12:28+03:00

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Сегодня, 26 апреля 2019 года, проходит общероссийская информационная акция «Узнай о своих долгах». На данный момент она крайне актуальна, так как проводится в преддверии праздничных дней и сезона отпусков.

Многие граждане планируют провести отпуск за границей, однако из-за непогашенных задолженностей поездка может не состояться по причине действующего ограничения в праве на выезд за пределы страны.

Так, на сегодняшний день в праве выезда за пределы РФ ограничено 23 750 жителей Тульской области, имеющих непогашенные задолженности.

В случае неисполнения должником-гражданином или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, требований, содержащихся в выданном судом или являющемся судебным актом исполнительном документе, в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, если сумма задолженности по исполнительному документу (исполнительным документам) превышает 30 тыс. рублей.

При этом следует особо отметить, что в рамках исполнения требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, а также в случае истечения двух месяцев со дня окончания срока для добровольного исполнения требований исполнительного документа судебный пристав-исполнитель вправе вынести постановление о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, если сумма задолженности превышает 10 тыс. рублей.

Следует отметить, что восстановить ограниченные права можно в результате погашения задолженности в полном объеме.

В рамках акции «Узнай о своих долгах» 26.04.2019 в Туле с 15.00 до 18.00 мобильные пункты судебных приставов будут работать в ГБУ ТО «МФЦ» (отделение № 26 (пр. Ленина, 97а), а также в ТРЦ «Куклы» (ул. Советская, 10).

Судебные приставы проинформируют граждан о способах получения информации о наличии задолженности и своевременного ее погашения, в том числе путем использования электронных ресурсов ФССП России. При необходимости должностные лица УФССП России по Тульской области дадут консультации по вопросам, входящим в компетенцию ведомства.

Рекомендуем всем гражданам, а особенно планирующим провести праздничные дни за границей, проверить себя на наличие задолженности с помощью электронного сервиса «Банк данных исполнительных производств» и своевременно ее погасить.

«Банк данных исполнительных производств» - это ключевой сервис для граждан, который функционирует на официальном сайте УФССП России по Тульской области (http://www.r71.fssprus.ru/). Вкладка на главной странице "Узнайте о своих долгах". Он позволяет по фамилии, имени, отчеству, дате рождения или наименованию юридического лица или индивидуального предпринимателя получить общедоступную информацию об исполнительном производстве.

В случае выявления задолженности оплатить ее можно там же на сайте.

Для получения более подробной информации по исполнительному производству на официальном интернет-сайте Управления действует «Личный кабинет стороны исполнительного производства». Работа данного сервиса возможна при условии регистрации на едином портале государственных услуг (ЕПГУ).

Этот сервис позволяет гражданину, должнику или взыскателю, в электронном виде подать обращение (заявление, ходатайство, жалобу) в ФССП России, а также получить информацию о ходе исполнительного производства, стороной которого он является.

ИСТОЧНИК KP.RU