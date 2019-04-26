В Тульской области выбрали лучшего работника органов ЗАГС

СЕГОДНЯ 16:55 2019-04-26T16:27:22+03:00

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25 апреля 2019 года, в Туле состоялся финальный этап конкурса профессионального мастерства работников органов ЗАГС Тульской области.

В конкурсе приняли участие 27 специалистов и руководителей органов ЗАГС региона из 21 муниципального образования. По итогам тестирования в финал конкурса прошли 5 участников.

В финале конкурсанты защищали тематические творческие работы, посвященные перспективам развития и роли органов ЗАГС.

Победителем стала Светлана Ермакова, главный специалист комитета ЗАГС администрации Щекинского района. Второе и третье место соответственно заняли консультант отдела ЗАГС администрации г. Донского Наталья Гуляева и консультант отдела по контролю и организации деятельности комитета ЗАГС администрации г. Тулы Екатерина Леготина.

ИСТОЧНИК KP.RU