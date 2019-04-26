2019-04-26T16:12:05+03:00
Общество

29 апреля в Туле будет ограничено движение транспорта

Об этом сообщает Управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы
Виктория ЯКУШИНА
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В период проведения главным управлением администрации города по Центральному терокругу работ по благоустройству будет запрещено движение и парковка транспортных средств с 20:00 29 апреля до 4:00 30 апреля по проезду Тимирязева.

В связи с проведением мероприятий, посвященных празднованию 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, в целях обеспечения безопасности дорожного движения и организации транспортного обслуживания населения будут введены следующие ограничения:

· запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств:

29.04.2019 с 00:00 до 22:00 на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского на участке от ул. Советская до Садового пер., в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской, по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской, по пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской, по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена, по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской, по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской, по ул. Староникитской на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской;

· ограничено движение всех видов транспортных средств, кроме городского пассажирского транспорта:

29.04.2019 с 18:00 до 20:00 по пр. Ленина на участке от ул. Советской до Пушкинской;

· ограничено движение всех видов транспортных средств:

а) 29.04.2019 с 20:00 до 22:00 по пр. Ленина на участке от ул. Советской до Пушкинской;

б) 29.04.2019 с 18:00 до 22:00 на пл. Ленина, по ул. Менделеевской, по ул. Дзержинского на участке от ул. Советская до Садового пер., в Садовом переулке, по ул. Никитской, в Чапаевском проезде, по ул. Розы Люксембург на участке от ул. Никитской до ул. Советской, по ул. Тургеневской на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской, по ул. Пушкинской на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена, по ул. Лейтейзена, по ул. Мосина на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской, по ул. Колетвинова на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской, по ул. Староникитской на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской.

На период вводимых ограничений движение городского пассажирского транспорта будет осуществляться по измененным схемам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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