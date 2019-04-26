На территории «Хрущевское» продолжается борьба с клещами
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Cегодня, 26 апреля, в Туле запланирована акарицидная обработка 10 объектов территории «Хрущевское».
Работы по акарицидной обработке будут проводиться в местах массового посещения жителей, скверах, парках, садах, на детских и спортивных площадках, на мемориалах. Объем обрабатываемых территорий – 12,1389 га.
Перед проведением обработки ведутся энтомологические обследования территории. После противоклещевой обработки на участке установят информационные таблички.
Напомним, борьбу с клещами в городе и поселениях Большой Тулы ведет подрядная организация ООО «Служба санитарной оценки объектов», г. Тверь.
ИСТОЧНИК KP.RU