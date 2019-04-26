2019-04-26T15:15:52+03:00
Общество

Алексей Дюмин обратился к жителям региона в связи с Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф

Виктория ЯКУШИНА
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Губернатор Тульской области Алексей Дюмин обратился к жителям региона в связи с Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф. В его послании к тулякам сказано:

"Более трех десятилетий назад авария на Чернобыльской АЭС стала страшной трагедией и горьким уроком для всего человечества. Многие подверглись радиационному заражению, остались без крова и были вынуждены искать новый дом.

26 апреля, в этот памятный день, мы обращаемся со словами искреннего сочувствия ко всем, кого так или иначе коснулась катастрофа Чернобыля. Отдаем дань уважения подвигу ликвидаторов её последствий, среди которых были и жители Тульской области. Они встали на пути распространения радиации. Провели колоссальную и очень сложную работу.

Спасибо всем ликвидаторам – ученым, инженерам, военнослужащим, строителям – за мужество, самоотверженность и героизм. Вы совершили настоящий подвиг. И сегодня вносите большой вклад в сохранение памяти об ушедших товарищах и реальную поддержку их семей.

И пусть больше не повторится подобных трагедий!"

ИСТОЧНИК KP.RU

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