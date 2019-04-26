2019-04-26T15:11:14+03:00
Общество

С начала года полицейские составили почти 100 протоколов на пьющих алкоголь в историческом центре Тулы

Виктория ЯКУШИНА
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С наступлением тепла увеличивается количество посетителей в историческом центре Тулы – в Кремле, на Казанской набережной и улице Металлистов.

Полицейские несут службу круглосуточно, как в пеших нарядах, так и перемещаясь на электрокарах. При этом вся территория оборудована современной системой видеонаблюдения, которая способствует выявлению нарушений.

Такие меры позволяют максимально быстро реагировать на сообщения граждан и быть готовыми к незамедлительному пресечению возможных противоправных деяний. Этим аспектам деятельности полиции уделяет максимальное внимание и начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин.

С начала года стражами порядка в историческом центре города составлено уже почти 100 административных протоколов, связанных, в основном, с распитием алкогольной продукции.

Полицейские составили почти 100 протоколов на пьющих алкоголь в историческом центре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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