В Туле привели в порядок памятник Глебу Успенскому и «Место встречи»

СЕГОДНЯ 14:32 2019-04-26T14:32:36+03:00

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Накануне празднования 9 Мая на площади Победы завершаются восстановительные работы плиточного покрытия, проведен ремонт подпорных стен, заменен бордюрный камень.

До 30 апреля будут завершены ремонтные работы подпорной стены в сквере Коммунаров.

Проводится ремонт в сквере на пересечении ул. Болдина и Белкина. Там отремонтированы ступени и восстановлена облицовка. Работы стартовали 20 апреля и будут закончены до 5 мая.

До конца апреля завершится косметический ремонт и в сквере у Драмтеатра, где проведут ремонт ступеней и подпорной стены. А в сквере Льва Толстого до 5 мая планируется завершить замену плитки и ремонт облицовки. Работы на данном объекте ведутся с 24 апреля.

Параллельно в округах проводится работа по очистке памятников. Накануне были приведены в порядок памятник Глебу Успенскому, который расположен на пересечении ул. Менделеевской и Советской, и скульптурная композиция «Место встречи» у здания Тульской областной библиотеки.

ИСТОЧНИК KP.RU