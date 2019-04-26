Светофоры на пересечении улиц Октябрьская и Токарева подлючили к автономному источнику питания

СЕГОДНЯ 14:12 2019-04-26T14:12:15+03:00

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26 апреля 2019 года, с 9:00 автономный источник питания подключен к светофорному объекту, расположенному на пересечении улиц Октябрьская/Токарева в Туле.

Светофорный объект работает в штатном режиме. Мониторинг и контроль за функционированием автономного источника питания осуществляют представители специализированной подрядной организации и службы МУ «ЦГЗСР города Тулы».

ИСТОЧНИК KP.RU