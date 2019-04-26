2019-04-26T14:12:15+03:00
Общество

Светофоры на пересечении улиц Октябрьская и Токарева подлючили к автономному источнику питания

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

26 апреля 2019 года, с 9:00 автономный источник питания подключен к светофорному объекту, расположенному на пересечении улиц Октябрьская/Токарева в Туле.

Светофорный объект работает в штатном режиме. Мониторинг и контроль за функционированием автономного источника питания осуществляют представители специализированной подрядной организации и службы МУ «ЦГЗСР города Тулы».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Алексей Дюмин обратился к жителям региона в связи с Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф
С начала года полицейские составили почти 100 протоколов на пьющих алкоголь в историческом центре Тулы
В Туле привели в порядок памятник Глебу Успенскому и «Место встречи»
Поход по Романцевским горам попал в ТОП-10 самых привлекательных маршрутов
В Туле празднуют юбилей 106-й воздушно-десантной дивизии
У мемориала «Тулякам, ушедшим в бессмертие» посадили сирень
На ул. Демонстрации нельзя будет парковаться
«Ростелеком» подарил маленьким тулякам «Умный дом»
Юрий Цкипури и Евгений Авилов обратились к тулякам в Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
Юрий Цкипури поздравил лучших учителей Тульской области
Житель Тульской области пойман на краже металлических изделий
В Тульской области двое мужчин пойманы за разбойное нападение на АЗС
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму автокредита до 5 млн рублей
Банк УРАЛСИБ улучшил условия автокредитования