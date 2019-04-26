Поход по Романцевским горам попал в ТОП-10 самых привлекательных маршрутов
В преддверии сезона активного отдыха Tvil.ru опросил туристов в социальных сетях, чтобы выяснить, какие маршруты для трекинга являются самыми привлекательными.
Большинство опрошенных назвали Крым самым привлекательным для активного отдыха.
В результате, 23% опрошенных назвали самым привлекательным поход по пещерным городам Крыма, включая Чуфут-Кале, Мангуп-Кале, Эски-Кармен и посещение Ай-Петри.
В первую тройку маршрутов, привлекательных для трекинга, также вошли тропа Голицына у побережья Синей бухты рядом с Новым Светом в Крыму, за которую проголосовали 20% опрошенных, и поход по вулканам Камчатки (15%).
В ТОП-5 для трекинга попали восхождение на Эльбрус высотой 5642 метра в Кабардино-Балкарии и поход по побережью Байкала с посещением Песчаной бухты, горы Скипер и пика Черского, за которые проголосовали по 10% опрошенных.
Туристы также назвали одними из самых привлекательных для трекинга пешеходную тропу из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру в городе Сергиев Посад Московской области, восхождение на гору Белуха высотой 4509 метров на Алтае, поход по Романцевским горам в Тульской области, поход по долине реки Протва из Боровска в Верею в Калужской области и поход по берегу Ладожского озера в Ленинградской области и Карелии.
ИСТОЧНИК KP.RU