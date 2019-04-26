2019-04-26T12:55:43+03:00
Общество

Поход по Романцевским горам попал в ТОП-10 самых привлекательных маршрутов

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Анна ЖУКОВАФото: Анна ЖУКОВА
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В преддверии сезона активного отдыха Tvil.ru опросил туристов в социальных сетях, чтобы выяснить, какие маршруты для трекинга являются самыми привлекательными.

Большинство опрошенных назвали Крым самым привлекательным для активного отдыха.

В результате, 23% опрошенных назвали самым привлекательным поход по пещерным городам Крыма, включая Чуфут-Кале, Мангуп-Кале, Эски-Кармен и посещение Ай-Петри.

В первую тройку маршрутов, привлекательных для трекинга, также вошли тропа Голицына у побережья Синей бухты рядом с Новым Светом в Крыму, за которую проголосовали 20% опрошенных, и поход по вулканам Камчатки (15%).

В ТОП-5 для трекинга попали восхождение на Эльбрус высотой 5642 метра в Кабардино-Балкарии и поход по побережью Байкала с посещением Песчаной бухты, горы Скипер и пика Черского, за которые проголосовали по 10% опрошенных.

Туристы также назвали одними из самых привлекательных для трекинга пешеходную тропу из Москвы в Троице-Сергиеву Лавру в городе Сергиев Посад Московской области, восхождение на гору Белуха высотой 4509 метров на Алтае, поход по Романцевским горам в Тульской области, поход по долине реки Протва из Боровска в Верею в Калужской области и поход по берегу Ладожского озера в Ленинградской области и Карелии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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