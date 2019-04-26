В Туле празднуют юбилей 106-й воздушно-десантной дивизии

СЕГОДНЯ 12:34 2019-04-26T14:00:42+03:00

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Сегодня, 26 апреля, в Туле чествуют командование и личный состав 106-й гвардейской воздушно-десантной Краснознаменной ордена Кутузова II степени дивизии.

Мероприятие к 75-й годовщине со дня формирования дивизии организовано на площади Ленина.

Публикуем фото и видео с торжества:

Дефиле военного оркестра 106 дивизии ВДВ.

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

Фото: Алексей ФОКИН

ИСТОЧНИК KP.RU