2019-04-26T12:15:39+03:00
Общество

У мемориала «Тулякам, ушедшим в бессмертие» посадили сирень

Виктория ЯКУШИНА
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25 апреля 2019 года, в поселке Менделеевском у мемориала «Тулякам, ушедшим в бессмертие» посадили 240 кустов сирени.

Работы проводились ООО «ДИЗАЙН-СТИЛЬ». Сегодня специалисты подрядной организацией высадят там еще 460 кустов спиреи Вангутта.

По информации управления по благоустройству администрации города Тулы сегодня, 26 апреля, на пересечении улицы Советской и Ф. Энгельса продолжается посадка в вазоны цветочных композиций

На ст. Северной ведется подготовка посадочных мест. Там будут высажены 280 кустов пузыреплодника.

Кроме того, на сегодня также запланирован полив ранее посаженных деревьев, кустов и рулонного газона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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