«Ростелеком» подарил маленьким тулякам «Умный дом»

СЕГОДНЯ 11:32 2019-04-26T11:32:11+03:00

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Торжественное открытие состоялось 25 апреля в рамках IV ежегодного областного конкурса «Старт во взрослую жизнь. Теперь я сам», учрежденного Министерством труда и соцзащиты Тульской области. Мероприятие для выпускников интернатов организовал «Региональный ресурсный центр «Развитие», чтобы определить готовность к самостоятельной жизни детей, оставшихся без родительского попечения.

Мероприятие в «Мануфактории» собрало свыше ста выпускников социальных учреждений Тульской области. На девяти конкурсных локациях участникам предстояло показать знания в самых разных сферах. Ведущий цифровой провайдер – генеральный партнер Конкурса – в качестве задания предложил ребятам испытать сервисы «Умного дома». Специалисты компании рассказали выпускникам интернатов о «Домашнем видеонаблюдении» и других услугах, которые помогают сделать жильё безопасным и комфортным, а затем попросили продемонстрировать полученные знания на практике. Перед стартом соревнований двое участников – Гаврилова Оксана и Шикин Владимир – торжественно перерезали красную ленту, открыв новую детскую интерактивную площадку «Ростелекома».

Директор Тульского филиала ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов:

«Знаменательно, что наша обновленная digital-локация для детей открывается именно тогда, когда во взрослую жизнь стартуют ребята-выпускники из подшефного центра «Развитие». Мы постарались сделать площадку «Умный дом» максимально полезной и познавательной. Дети узнали о широких возможностях сервиса, а затем на интерактивном стенде применили новые знания в смоделированной ситуации. Уверен, что локация «Ростелекома» в детском городе профессий станет мощной точкой притяжения ребят к умным технологиям».

Мануфактура «Ростелекома» – это нестандартный подход в ознакомлении детской аудитории с цифровыми решениями, в том числе – с широкими возможностями «Умного дома». Этот интеллектуальный сервис обеспечивает одновременный контроль работы множества устройств: датчиков открытия дверей и окон, протечки воды, движения, задымления, внешних и внутренних видеокамер и многого другого. При этом домашний контроллер позволяет самостоятельно прописать реакцию системы для каждого устройства. Например, при протечке, задымлении, открытии входных дверей и окон хозяин получит SMS-уведомление или письмо на электронную почту с предупреждением. При фиксации движения в зоне охвата видеокамеры система сама включит запись и отправит PUSH-уведомление пользователю. Система позволяет контролировать до 150 различных устройств и датчиков одновременно, а также создавать индивидуальные сценарии работы всего «Умного дома».

ИСТОЧНИК KP.RU