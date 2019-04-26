Юрий Цкипури поздравил лучших учителей Тульской области

СЕГОДНЯ 11:23 2019-04-26T11:24:28+03:00

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В четверг, 25 апреля, Глава города Тулы Юрий Цкипури встретился с участниками регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019».

С приветственным словом к педагогам обратилась начальник управления образования администрации Тулы Татьяна Золотова.

Юрий Цкипури поздравил лауреатов и победителей и поблагодарил за активное участие в состязании.

– Значение конкурса профессионального мастерства, особенно в вашей сфере, трудно переоценить. Он не только повышает престиж благородной учительской профессии, но и позволяет выявить яркие таланты среди педагогов, а также помогает распространить накопленный вами опыт. Для вас участие в конкурсе «Учитель года» – это старт, открывающий новые возможности для педагогического роста, – обратился к педагогам мэр. – Тульские учителя – это терпеливые труженики и великие энтузиасты своего дела. Именно вам мы доверяем самое дорогое, что у нас есть – своих детей, наше будущее, будущее города-героя Тулы, Тульской области и страны.

Юрий Цкипури напомнил, что минувший 2018 год был объявлен Губернатором Тульской области Алексеем Геннадьевичем Дюминым области Годом образования и новых знаний. В своем Послании депутатам Тульской областной Думы глава региона сделал особый акцент на развитии системы образования. В частности, это касается внедрения инновационных методов обучения и освоения новых технологий. Как подчеркивает Губернатор, инвестиции в человека, его потенциал и самореализацию создадут новые возможности для развития Тульской области.

– Инвестиции в образование детей и молодежи являются главным приоритетом для всех органов власти. Сегодня школе необходимы яркие, новаторские идеи. Нужны учителя, остро чувствующие потребности времени и способные вывести отечественное образование на новый уровень. Когда мы говорим о школе завтрашнего дня, мы имеем в виду не только классы, в которых установлено современное оборудование. Без ваших идей, без частички вашей души, которую вы дарите детям на каждом уроке, даже самая совершенная техника ничему не научит. Талантливый, чуткий, все понимающий учитель – мечта всех школьников и их родителей. Уверен, эти слова можно с полным правом адресовать всем без исключения участникам конкурса «Учитель года – 2019», подчеркнул градоначальник.

Юрий Цкипури рассказал, что в прошлом году на ремонтные работы и укрепление материально-технической базы центров образования из городского бюджета было направлено почти 104 миллиона рублей. С 2017 года образовательные учреждения Тулы активно включились в реализацию программы «Народный бюджет». Так, в 2017 году в 11 городских образовательных учреждениях были проведены ремонтные работы на сумму более 26 миллионов рублей. В 2018 году к программе подключились 21 образовательное учреждение. Сумма ремонтных работ составила более 57 миллионов рублей. В 2019 году по программе «Народный бюджет» запланирован ремонт на сумму более 54 миллионов рублей уже в 46 учебных заведениях города.

Мероприятие организовано в Туле как в городе победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2018», учителя физики Центра образования № 8 имени Героя Советского Союза Леонида Павловича Тихмянова Анастасии Николаевны Кулиненковой.

Конкурс проходил с 23 по 26 апреля. В 2019 году в заочном этапе конкурса приняли участие 22 педагога Тульской области из 11 муниципальных образований.

В региональный (очный) этап конкурса вышли 14 лауреатов из 9 муниципальных образований: Тулы, Новомосковска, города Донской, Узловского, Киреевского, Кимовского, Плавского, Суворовского и Воловского районов. Участники регионального этапа показали свои профессиональные компетенции в ходе конкурсных испытаний в форме методического семинара, проведения открытого урока, классного часа, мастер-класса.

Накануне определились 5 финалистов, которых в последний конкурсный день ждет защита образовательного проекта и круглый стол образовательных политиков. 26 апреля по результатам всех испытаний на торжественном мероприятии будет названо имя абсолютного победителя, которому представится возможность представлять Тульскую область в финале Всероссийского конкурса, который традиционно пройдет в Москве накануне Дня учителя.

ИСТОЧНИК KP.RU