2019-04-26T11:06:10+03:00
Происшествия

Житель Тульской области пойман на краже металлических изделий

Возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
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Полицейскими в Заокском районе задержан подозреваемый в краже металлических изделий.

Как выяснилось, злоумышленник причастен к хищению имущества 60-летнего жителя деревни Малахово.

Предположительно, мужчина повредил стену хозяйственной постройки, что позволило ему залезть внутрь и совершить кражу. Ущерб составил 15 тысяч рублей.

Полицейские выяснили личность и местонахождение вероятного подозреваемого. 25-летний житель той же деревни признался в содеянном.

В отделении МВД России по Заокскому району возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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