Житель Тульской области пойман на краже металлических изделий
Возбуждено и расследуется уголовное дело
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Полицейскими в Заокском районе задержан подозреваемый в краже металлических изделий.
Как выяснилось, злоумышленник причастен к хищению имущества 60-летнего жителя деревни Малахово.
Предположительно, мужчина повредил стену хозяйственной постройки, что позволило ему залезть внутрь и совершить кражу. Ущерб составил 15 тысяч рублей.
Полицейские выяснили личность и местонахождение вероятного подозреваемого. 25-летний житель той же деревни признался в содеянном.
В отделении МВД России по Заокскому району возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU