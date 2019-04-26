В Тульской области двое мужчин пойманы за разбойное нападение на АЗС
Сотрудники полиции в Богородицком районе задержали подозреваемых в разбойном нападении.
Сообщение о происшествии поступило с автозаправочной станции на территории города.
Как оказалось, среди ночи в помещение АЗС ворвались неизвестные. Угрожая женщине-сотруднице предметами, похожими на пистолеты, они потребовали отдать им деньги.
Жертва была вынуждена подчиниться. Злоумышленники щабрали 8700 рублей, сигареты и напитки, а после сбежали.
Потерпевшая обратилась в отдел МВД. Полицией незамедлительно были организованы мероприятия, направленные на раскрытие преступления.
Изучались записи камер видеонаблюдения, был объявлен план «Перехват».
В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска смогли выяснить сведения о личности и местонахождении вероятных преступников. Подозреваемые были задержаны.
Двое местных жителей, один из которых ранее судим, признались в содеянном.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU