2019-04-26T11:03:59+03:00
Происшествия

В Тульской области двое мужчин пойманы за разбойное нападение на АЗС

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело
Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сотрудники полиции в Богородицком районе задержали подозреваемых в разбойном нападении.

Сообщение о происшествии поступило с автозаправочной станции на территории города.

Как оказалось, среди ночи в помещение АЗС ворвались неизвестные. Угрожая женщине-сотруднице предметами, похожими на пистолеты, они потребовали отдать им деньги.

Жертва была вынуждена подчиниться. Злоумышленники щабрали 8700 рублей, сигареты и напитки, а после сбежали.

Потерпевшая обратилась в отдел МВД. Полицией незамедлительно были организованы мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

Изучались записи камер видеонаблюдения, был объявлен план «Перехват».

В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска смогли выяснить сведения о личности и местонахождении вероятных преступников. Подозреваемые были задержаны.

Двое местных жителей, один из которых ранее судим, признались в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тульском Криволучье временно закроют ж/д переезд
Алексей Дюмин обратился к жителям региона в связи с Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф
С начала года полицейские составили почти 100 протоколов на пьющих алкоголь в историческом центре Тулы
В Туле привели в порядок памятник Глебу Успенскому и «Место встречи»
Светофоры на пересечении улиц Октябрьская и Токарева подлючили к автономному источнику питания
Поход по Романцевским горам попал в ТОП-10 самых привлекательных маршрутов
В Туле празднуют юбилей 106-й воздушно-десантной дивизии
У мемориала «Тулякам, ушедшим в бессмертие» посадили сирень
На ул. Демонстрации нельзя будет парковаться
«Ростелеком» подарил маленьким тулякам «Умный дом»
Юрий Цкипури и Евгений Авилов обратились к тулякам в Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
Юрий Цкипури поздравил лучших учителей Тульской области
Житель Тульской области пойман на краже металлических изделий
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму автокредита до 5 млн рублей
Банк УРАЛСИБ улучшил условия автокредитования