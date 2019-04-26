В Тульской области двое мужчин пойманы за разбойное нападение на АЗС

СЕГОДНЯ 11:03 2019-04-26T11:03:59+03:00

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело

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Сотрудники полиции в Богородицком районе задержали подозреваемых в разбойном нападении.

Сообщение о происшествии поступило с автозаправочной станции на территории города.

Как оказалось, среди ночи в помещение АЗС ворвались неизвестные. Угрожая женщине-сотруднице предметами, похожими на пистолеты, они потребовали отдать им деньги.

Жертва была вынуждена подчиниться. Злоумышленники щабрали 8700 рублей, сигареты и напитки, а после сбежали.

Потерпевшая обратилась в отдел МВД. Полицией незамедлительно были организованы мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

Изучались записи камер видеонаблюдения, был объявлен план «Перехват».

В кратчайшие сроки сотрудники уголовного розыска смогли выяснить сведения о личности и местонахождении вероятных преступников. Подозреваемые были задержаны.

Двое местных жителей, один из которых ранее судим, признались в содеянном.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU