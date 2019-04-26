2019-04-26T11:00:52+03:00
Общество

Юрий Цкипури и Евгений Авилов обратились к тулякам в Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф

Виктория ЯКУШИНА
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Тулы Юрий Цкипури и глава администрации города Тулы Евгений Авилов направили телеграмму в адрес туляков в Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф:

«Сегодня мы вспоминаем одну из трагичных страниц нашего прошлого, которая изменила жизнь миллионов людей и экологию десятков стран по всему миру. 26 апреля – дата в нашем календаре, которая всегда будет напоминать нам об аварии на Чернобыльской АЭС, об опасности техногенных катастроф, об их жертвах.

И это день, когда мы вспоминаем тех героев, кто рисковал жизнью и здоровьем, кто спасал человечество, жертвуя собой. Низкий поклон ликвидаторам аварии, истинным патриотам, людям долга и чести! Всем нам надо делать все, чтобы подобное не повторилось. Почтим память погибших в Чернобыле.

Тульским «чернобыльцам» и их близким желаем здоровья, благополучия, добра, мирного неба над головой. Спасибо вам за все!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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