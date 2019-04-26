2019-04-26T10:33:50+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ улучшил условия автокредитования

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Банк УРАЛСИБ улучшил условия по автокредитам. Банк внес изменения в программу автокредитования «Кредит на автомобиль с остаточным платежом» и в требования к регистрации клиентов.

Условия программы «Кредит на автомобиль с остаточным платежом» теперь распространяются на новые автомобили отечественного производства. Ранее программа действовала только при покупке новых автомобилей иностранного производства.

В числе главных плюсов программы «Кредит на автомобиль с остаточным платежом» – сниженный ежемесячный платеж по кредиту и возможность погашения части основного долга (остаточного платежа) в конце срока кредитного договора. При этом размер остаточного платежа может составлять до 45% от стоимости автомобиля.

Также Банк упростил требования к регистрации клиента. Теперь клиенту достаточно иметь постоянную регистрацию на территории Российской Федерации. Срок постоянной регистрации не ограничен. Наличие временной регистрации не влияет на принятие решения по кредиту.

Узнать подробности и получить консультацию по вопросам автокредитования в Банке УРАЛСИБ можно в отделениях Банка, по телефону горячей линии: 8 800 250 57 57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ». На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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