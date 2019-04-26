2019-04-26T10:21:43+03:00
Спорт

Алексей Дюмин поздравил тульский «Арсенал» с победой над «Спартаком»

Виктория ЯКУШИНА
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Фото: Правительство ТОФото: Правительство ТО
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25 апреля тульский «Арсенал» сразился с московским «Спартаком» в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги и одержал победу.

- Вот это футбол! Спасибо, ребята, порадовали! Не оставили именитому сопернику никаких шансов. Надо зафиксировать этот настрой и стиль. Как сегодня сказал Павел Буре, «Арсенал» действительно стал грозой топ-клубам! - отметил губернатор Тульской области Алексей Дюмин

После матча глава региона зашел к футболистам в раздевалку, чтобы лично поздравить с победой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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