2019-04-26T10:11:17+03:00
Происшествия

Под Тулой "ВАЗ" слетел в кювет: пострадали двое

Виктория ЯКУШИНА
Поделиться:
Фото: УГИБДД России по Тульской областиФото: УГИБДД России по Тульской области
Изменить размер текста:

25 апреля 2019 года, в 19:30 на 2-ом километре автодороги «ОдоевПлавск» Одоевского района Тульской области произошло ДТП.

32-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 2115», по предварительной информации, не справился с управлением, слетел в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП в Тульской области пострадали водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ» - молодой человек 24 лет. Они с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тульском Криволучье временно закроют ж/д переезд
Алексей Дюмин обратился к жителям региона в связи с Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф
С начала года полицейские составили почти 100 протоколов на пьющих алкоголь в историческом центре Тулы
В Туле привели в порядок памятник Глебу Успенскому и «Место встречи»
Светофоры на пересечении улиц Октябрьская и Токарева подлючили к автономному источнику питания
Поход по Романцевским горам попал в ТОП-10 самых привлекательных маршрутов
В Туле празднуют юбилей 106-й воздушно-десантной дивизии
У мемориала «Тулякам, ушедшим в бессмертие» посадили сирень
На ул. Демонстрации нельзя будет парковаться
«Ростелеком» подарил маленьким тулякам «Умный дом»
Юрий Цкипури и Евгений Авилов обратились к тулякам в Международный день памяти жертв радиационных аварий и катастроф
Юрий Цкипури поздравил лучших учителей Тульской области
Житель Тульской области пойман на краже металлических изделий
В Тульской области двое мужчин пойманы за разбойное нападение на АЗС
Банк УРАЛСИБ увеличил максимальную сумму автокредита до 5 млн рублей
Банк УРАЛСИБ улучшил условия автокредитования