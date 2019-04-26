Под Тулой "ВАЗ" слетел в кювет: пострадали двое
Фото: УГИБДД России по Тульской области
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25 апреля 2019 года, в 19:30 на 2-ом километре автодороги «Одоев – Плавск» Одоевского района Тульской области произошло ДТП.
32-летний мужчина на автомобиле «ВАЗ 2115», по предварительной информации, не справился с управлением, слетел в кювет и опрокинулся.
В результате ДТП в Тульской области пострадали водитель и пассажир автомобиля «ВАЗ» - молодой человек 24 лет. Они с различными телесными повреждениями были доставлены в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU