Завершился II тур регионального этапа конкурса «Учитель года России – 2019»

СЕГОДНЯ 10:05 2019-04-26T09:55:10+03:00

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25 апреля 2019 года в Туле завершился II (очный) тур регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019».

Конкурсантам предстояло выполнить последнее конкурсное задание – «Мастер-класс». II (очный) тур прошел в формате публичной индивидуальной демонстрации конкурсантами современных образовательных технологий, методов, эффективных приемов инновационных практик в обучении.

Он дал возможность конкурсантам продемонстрировать пути профессионального становления педагогов, достижения, творческие перспективы поиска и внедрения новых средств и способов педагогической деятельности по реализации федеральных государственных образовательных стандартов, ориентиры участников на освоение актуальных педагогических технологий, позволяющих формировать новые образовательные результаты, делать образование современным, практикориентированным, основанном на идеях развивающего обучения.

Конкурсные задания оценивало компетентное Предметное жюри. По итогам конкурсных заданий было отобрано 5 участников. В финальных мероприятиях III (очного) тура за звание абсолютного победителя продолжат бороться:

– Беляева Анна Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 14» МО г. Донской Тульской области,

– Бухарова Надежда Викторовна, учитель физики и астрономии МБОУ средней общеобразовательной школы № 17 имени Героя Российской Федерации Л.Р. Квасникова МО Узловский район Тульской области,

– Межерицкая Ольга Владимировна, учитель математики и информатики МБОУ «Центр образования № 25 с углубленным изучением отдельных предметов» МО г. Тула,

– Сазонова Наталья Игоревна, учитель начальных классов МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» МО г. Новомосковск Тульской области,

– Чупин Игорь Игоревич, учитель истории и обществознания МБОУ гимназии МО Узловский район Тульской области.

III (очный) тур конкурса пройдет 26 апреля в ГУ ТО «Тульский областной центр молодежи». Участникам предстоит пройти два конкурсных задания: «Образовательный проект» и «Круглый стол».

ИСТОЧНИК KP.RU