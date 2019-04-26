В Киреевске загорелся дом: есть пострадавший

СЕГОДНЯ 09:17 2019-04-26T09:18:40+03:00

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26 апреля 2019 года в 05:00 в службу спасения сообщили о пожаре в доме, расположенном по адресу: Тульская область, г. Киреевск, ул. Набережная.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-50.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

По данным регионального МЧС, при пожаре пострадал человек

В результате происшествия выгорела комната.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 7 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара в Туле - короткое замыкание в электропроводке.

ИСТОЧНИК KP.RU