Пожар в селе Хитровщина тушили 8 человек

СЕГОДНЯ 09:11 2019-04-26T09:11:34+03:00

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25 апреля 2019 года, в 17:05 в службу спасения сообщили о пожаре в двух кирпичных строениях, расположенных по адресу: Тульская область, Кимовский район, с. Хитровщина.

На место происшествия незамедлительно выехали пожарные расчеты ПСЧ-55 и ПСЧ-56.

Пламя удалось погасить за 3 минуты.

Пострадавших нет.

В результате происшествия в 1-е строении выгорело полностью. Во 2-м строении прогорела кровля.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 8 человек и 2 единицы техники.

Причина пожара короткое замыкание в электропроводке.

ИСТОЧНИК KP.RU