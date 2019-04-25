Болельщики "Спартака" и "Арсенала" подрались в конце матча в Туле
[видео]
Кадр из видео
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Матч 25-ого тура РПЛ "Арсенал" - "Спартак" окончился победой туляков.
Итоговый счет 3:0.
Разбушевавшиеся болельщики гостей устроили огненное шоу на трибунах, а после и вовсе стали участниками драки с фанатам канониров.
Как это было - засняли на видео очевидцы.
Ролик опубликовало сообщество ВК "Тула Жесть":
Без названияБолельщики "Спартака" и "Арсенала" подрались в конце матча в Туле.
ИСТОЧНИК KP.RU