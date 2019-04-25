Болельщики "Спартака" и "Арсенала" подрались в конце матча в Туле

25 Апр 23:17 2019-04-25T23:21:55+03:00

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Матч 25-ого тура РПЛ "Арсенал" - "Спартак" окончился победой туляков.

Итоговый счет 3:0.

Разбушевавшиеся болельщики гостей устроили огненное шоу на трибунах, а после и вовсе стали участниками драки с фанатам канониров.

Как это было - засняли на видео очевидцы.

Ролик опубликовало сообщество ВК "Тула Жесть":

Без названияБолельщики "Спартака" и "Арсенала" подрались в конце матча в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU