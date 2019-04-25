2019-04-25T18:00:54+03:00
Спорт

В Тульской области построят современную ледовую арену

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В г. Щекино построят современную ледовую арену. Она будет рассчитана на 600 зрительских мест. Проект продолжает развитие хоккея и фигурного катания, которые так популярны в регионе.

В церемонии символической закладки камня в основание здания спортивного сооружения приняли участие губернатор Тульской области Алексей Дюмин, легенды советского и российского хоккея Александр Якушев, Валерий Каменский, Павел Буре, Алексей Касатонов, Сергей Фёдоров, команда ветеранов щёкинского «Корда», школьники.

«Хоккей - это игра, которая позволяет человеку раскрыться не только физически, но и закаляет его характер. Поэтому ее любят миллионы людей», - подчеркнул Александр Якушев.

«Мне приятно видеть, что в области развивается не только хоккей, но и футбол. Тульский «Арсенал» сегодня является грозой для любой команды. Кроме того, в регионе развиваются баскетбол и волейбол, а еще в планах – развитие спортивной инфраструктуры. Занимайтесь спортом!» - сказал Павел Буре.

Легенды хоккея поблагодарили Алексея Дюмина за развитие спорта, в частности, хоккея в Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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