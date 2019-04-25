2019-04-25T17:28:43+03:00
Общество

Более 70 наименований колбасной продукции представил ТМК на выставке «Тульское качество» в кремле

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Тульский мясокомбинат принимает участие в трехдневной выставке «Тульское качество», которая проходит в областном кремле. Для предприятия это знаковое событие - ТМК вновь в числе основных производителей региона с возрожденным тульским брендом и традициями.

К выставке Тульский мясокомбинат специально выпустил свой первый в новейшей истории каталог продукции. Сейчас в нем более 70 видов колбас, деликатесов и гриль-ассортимент. В секторе ТМК организована постоянно действующая дегустация, в основе которой возрожденные сырокопченые колбасы, произведенные по традиционной технологии с копчением на натуральной щепе и доведением до идеального качества в течение 45 дней. Именно столько отводили советские технологи на созревание сырокопченых колбас.

В дни выставки на предприятии полным ходом готовятся к отправке в магазины региона 14 видов шашлыка и фирменных колбасок-гриль. По словам руководителей предприятия, в сезон пикника мясная продукция особенно востребована, а шашлык от ТМК уже стал обязательным блюдом на столах тысяч туляков.

Продукция Тульского мясокомбината реализуется через торговую сеть СПАР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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