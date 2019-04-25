Житель Тульской области попался на краже электроинструментов

Суд назначил мужчине штраф в размере 20 000 рублей в доход государства.

Материальный ущерб составил 30 808 рублей. Он был возмещен в полном объеме.

Мужчина украл из строительного вагончика сварочный аппарат, 2 электродрели, бензогенератор, алюминиевую лестницу.

Суд вынес обвинительный приговор 38-летнему жителю поселка Ново-Петровский Каменского района. Он признан виновным в совершении кражи.

Суд назначил мужчине штраф в размере 20 000 рублей

СЕГОДНЯ 17:16 2019-04-25T17:16:01+03:00

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