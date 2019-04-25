Житель Тульской области попался на краже электроинструментов
Суд назначил мужчине штраф в размере 20 000 рублей
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Суд вынес обвинительный приговор 38-летнему жителю поселка Ново-Петровский Каменского района. Он признан виновным в совершении кражи.
Мужчина украл из строительного вагончика сварочный аппарат, 2 электродрели, бензогенератор, алюминиевую лестницу.
Материальный ущерб составил 30 808 рублей. Он был возмещен в полном объеме.
Суд назначил мужчине штраф в размере 20 000 рублей в доход государства.
ИСТОЧНИК KP.RU