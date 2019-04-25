В Туле дебошир оскорбил и ударил полицейских
Молодой человек отправится в колонию
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Суд вынес обвинительный приговор 24-летнему жителю г. Щекино за применение насилия к сотруднику полиции.
Пьяный молодой человек в баре на ул. Советской в Туле поссорился с работниками заведения. Прибывшие по вызову работников бара сотрудники полиции потребовали от него предъявить документы. В ответ молодой человек оскорбил одного полицейского, а другого ударил кулаком в лицо.
Суд назначил ему 1 год 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденный заключен под стражу в зале суда.
ИСТОЧНИК KP.RU