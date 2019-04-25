В Туле дебошир оскорбил и ударил полицейских

СЕГОДНЯ 17:09 2019-04-25T17:10:21+03:00

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Суд вынес обвинительный приговор 24-летнему жителю г. Щекино за применение насилия к сотруднику полиции.

Пьяный молодой человек в баре на ул. Советской в Туле поссорился с работниками заведения. Прибывшие по вызову работников бара сотрудники полиции потребовали от него предъявить документы. В ответ молодой человек оскорбил одного полицейского, а другого ударил кулаком в лицо.

Суд назначил ему 1 год 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденный заключен под стражу в зале суда.

ИСТОЧНИК KP.RU