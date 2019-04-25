2019-04-25T16:47:02+03:00
Общество

В Туле стартовал ремонт автомобильных дорог

Виктория ЯКУШИНА
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Администрация г. Тулы заключила первый муниципальный контракт с подрядной организацией ООО ТД «Эталонбетон» на проведение ремонта восьми объектов.

Сумма контракта составляет около 54 миллионов рублей.

Сегодня, 25 апреля 2019 года, работы проводились по трем адресам: 10-й и 19-й проезд Мясново, ул. Марата.

С раннего утра на ул. 10-й проезд Мясново дорожники укладывали щебеночное основание. После сверху уложат еще два слоя асфальта. До ремонта дорога была щебеночной.

- У нас сейчас еще два аукциона размещено на ремонт дорог по муниципальной программе на 52 и 46 миллионов соответственно. Также около 535 миллионов рублей будет направлено на реализацию федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». По ней в Туле отремонтируем еще 17 улиц. Всего в этом году в Туле запланировано к ремонту асфальтобетоном 59 дорог. Если будет экономия, то в план включат дополнительные объекты, - рассказал начальник отдела дорожного хозяйства управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Борисов.

В первый муниципальный контракт вошли следующие объекты:

- ремонт дороги по ул. Торховский проезд;

- ремонт дороги по ул. Марата (от ул. Епифанской до ул. Пролетарская набережная);

- ремонт дороги от «Тула-Яковлево-Алешня» до д. №33 по ул. Садовой в с. Обидимо;

- ремонт дороги по ул. 10-й проезд Мясново (от ул. Санаторной до ул. 6-й проезд Полюсный);

- ремонт дороги по ул. 19-й проезд Мясново и ул. Кабакова (от ул. 19-й проезд Мясново до ул. Тихмянова);

- ремонт дорожного покрытия разворотной площадки на пересечении ул. Заводской и Спортивной в пос. Плеханово;

- ремонт дороги по ул. Декабристов (от ул. Калинина до ул. Степанова);

- ремонт дороги в д. Крутое.

Срок окончания ремонтных работ по контракту значится 1 октября, но подрядчик планирует все работы завершить летом.

Качество проводимого ремонта контролируется на разных уровнях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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