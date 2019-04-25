Штамп принял участие в акции «Неделя без турникета»

СЕГОДНЯ 16:43 2019-04-25T16:43:24+03:00

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Что скрывается за проходной Тульского машиностроительного завода «Штамп им. Б.Л. Ванникова (входит в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех), показали студентам Тульского госуниверситета и учащимся Центра образования № 21 Тулы в рамках Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов».

Школьникам устроили экскурсию в заводской музей самовара, где собраны водогреи жаровые, электрические и комбинированные, самых различных форм и размеров. Учащимся рассказали, из каких металлов делают самовары, когда они появились в России и почему самовар считался самой большой семейной ценностью. Особое впечатление на ребят произвел самый главный экспонат музея – жаровый водогрей высотой два метра и объемом четыреста пятьдесят литров.

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Технология изготовления самовара остается практически неизменной уже более сотни лет. Многие операции производят только вручную. Как создается шедевр утилитарной культуры, показали студентам Тульского госуниверситета. В цехе, где делают самовары, ребят познакомили со всеми этапами производства. Начиная с изготовления чаши будущего самоваров до художественной росписи и обжига «генерала стола».

«Благодаря таким акциям у молодежи есть отличный шанс как можно раньше определиться с выбором будущей профессии и решить вопрос с трудоустройством. Завод «Штамп» – это возможность получить бесценный опыт, работая вместе с лучшими специалистами, узнать секреты уникального производства и стать продолжателем традиций знаменитых самоварных династий», – отметил генеральный директор завода «Штамп» Виктор Рац.

ИСТОЧНИК KP.RU