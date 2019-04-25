2019-04-25T16:43:24+03:00
Общество

Штамп принял участие в акции «Неделя без турникета»

Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Что скрывается за проходной Тульского машиностроительного завода «Штамп им. Б.Л. Ванникова (входит в Концерн «Техмаш» Госкорпорации Ростех), показали студентам Тульского госуниверситета и учащимся Центра образования № 21 Тулы в рамках Всероссийской профориентационной акции «Неделя без турникетов».

Школьникам устроили экскурсию в заводской музей самовара, где собраны водогреи жаровые, электрические и комбинированные, самых различных форм и размеров. Учащимся рассказали, из каких металлов делают самовары, когда они появились в России и почему самовар считался самой большой семейной ценностью. Особое впечатление на ребят произвел самый главный экспонат музея – жаровый водогрей высотой два метра и объемом четыреста пятьдесят литров.

.

.

Технология изготовления самовара остается практически неизменной уже более сотни лет. Многие операции производят только вручную. Как создается шедевр утилитарной культуры, показали студентам Тульского госуниверситета. В цехе, где делают самовары, ребят познакомили со всеми этапами производства. Начиная с изготовления чаши будущего самоваров до художественной росписи и обжига «генерала стола».

«Благодаря таким акциям у молодежи есть отличный шанс как можно раньше определиться с выбором будущей профессии и решить вопрос с трудоустройством. Завод «Штамп» – это возможность получить бесценный опыт, работая вместе с лучшими специалистами, узнать секреты уникального производства и стать продолжателем традиций знаменитых самоварных династий», – отметил генеральный директор завода «Штамп» Виктор Рац.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Житель Тульской области попался на краже электроинструментов
В Туле дебошир оскорбил и ударил полицейских
В карьере хутора Шахтерский нашли труп
Футболисты "Спартака" прогулялись по солнечной Туле
В Алексине из-за горящего магазина вспыхнули три авто
Тульский «Арсенал» сыграет с московским «Спартаком»
Житель Тульской области зарезал знакомого и спрятал его тело в подвале
Жители тульского Заречья с 14 по 27 мая останутся без горячей воды
Разбил окна в парикмахерской и поджег сарай: 19-летний парень крушил здания в Болохово
В Туле продолжается противоклещевая обработка
Тульские школьники приняли участие в городском чемпионате по логическим и математическим играм
26 апреля в Туле завершится отопительный сезон
Алексей Дюмин поздравил с днем рождения легендарного хоккейного вратаря Владислава Третьяка
В Тульской области гаишники и "Гром" задержали наркодилера с килограммом героина
Краснолистные клены появятся в сквере на ул. Кауля
«Ростелеком» поддержал тульский чемпионат среди пенсионеров по компьютерной грамотности
В Туле наносят дорожную разметку
Под Тулой мужчина на «Шкода Фабиа» слетел в кювет
В Арсеньевском районе нашли боеприпасы времен войны
В Туле выпуск городского пассажирского транспорта на линии составляет более 90%
При пожаре в деревне Георгиевка пострадали люди