2019-04-25T15:47:42+03:00
Спорт

Футболисты "Спартака" прогулялись по солнечной Туле

[фото]
Виктория ЯКУШИНА
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Фото: ПФК «Спартак-Москва»Фото: ПФК «Спартак-Москва»
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Перед игрой против тульского «Арсенала» московский «Спартак» и его тренерский штаб прогулялись по солнечной Туле.

Спортсмены наведались в Тульский кремль и прошлись по Казанской набережной.ю

Напомним, что матч "Арсенал" - "Спартак" начнется сегодня в 20:30 по московскому времени.

Фото: ПФК «Спартак-Москва»

Фото: ПФК «Спартак-Москва»

Фото: ПФК «Спартак-Москва»

Фото: ПФК «Спартак-Москва»

Фото: ПФК «Спартак-Москва»

Фото: ПФК «Спартак-Москва»

Фото: ПФК «Спартак-Москва»

Фото: ПФК «Спартак-Москва»

ИСТОЧНИК KP.RU

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