Футболисты "Спартака" прогулялись по солнечной Туле
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Фото: ПФК «Спартак-Москва»
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Перед игрой против тульского «Арсенала» московский «Спартак» и его тренерский штаб прогулялись по солнечной Туле.
Спортсмены наведались в Тульский кремль и прошлись по Казанской набережной.ю
Напомним, что матч "Арсенал" - "Спартак" начнется сегодня в 20:30 по московскому времени.
Фото: ПФК «Спартак-Москва»
Фото: ПФК «Спартак-Москва»
Фото: ПФК «Спартак-Москва»
Фото: ПФК «Спартак-Москва»
ИСТОЧНИК KP.RU