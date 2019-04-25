2019-04-25T15:27:01+03:00
Происшествия

В Алексине из-за горящего магазина вспыхнули три авто

Причина пожара в Тульской области устанавливается
Виктория ЯКУШИНА
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25 апреля 2019 года в 11:11 в службу спасения сообщили о пожаре в кирпичном здании мансардного типа, расположенном по адресу: г. Алексин, ул. Тульская.

На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета ПСЧ-28, по одному расчету ПСЧ-10, ПЧ-75 и ПСЧ-17.

Пламя удалось погасить за 14 минут.

Пострадавших нет.

В результате происшествия в здании выгорело мандсандра, сгорела и обрушилась кровля.

Помимо пострадали и рядом стоящие автомобили "ВАЗ 2110", "Шевроле Авео" и "Тойота". У первых двух выгорел салон, у последнего оплавилось лакокрасочное покрытие и фара.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 20 человек и 6 единиц техники.

Причина пожара в Тульской области устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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