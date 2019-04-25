В Алексине из-за горящего магазина вспыхнули три авто
25 апреля 2019 года в 11:11 в службу спасения сообщили о пожаре в кирпичном здании мансардного типа, расположенном по адресу: г. Алексин, ул. Тульская.
На место происшествия незамедлительно выехали три пожарных расчета ПСЧ-28, по одному расчету ПСЧ-10, ПЧ-75 и ПСЧ-17.
Пламя удалось погасить за 14 минут.
Пострадавших нет.
В результате происшествия в здании выгорело мандсандра, сгорела и обрушилась кровля.
Помимо пострадали и рядом стоящие автомобили "ВАЗ 2110", "Шевроле Авео" и "Тойота". У первых двух выгорел салон, у последнего оплавилось лакокрасочное покрытие и фара.
Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 20 человек и 6 единиц техники.
Причина пожара в Тульской области устанавливается.
ИСТОЧНИК KP.RU